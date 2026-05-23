Una pellicola di realtà ecco il nuovo album del cantautore di Terrasini Daniele Foschia
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Nel panorama del pop italiano arriva un disco che non si limita a intrattenere, ma racconta. Con "Una pellicola di realtà", il suo album di debutto, Daniele Foschia porta una prospettiva nuova, ironica e profondamente empatica sul mondo dei giovani. Le sue canzoni fotografano il passaggio all’età. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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