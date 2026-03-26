Ci avevano promesso che saremmo diventati tutto. I Millennial sono la prima generazione cresciuta con un immaginario pieno (possibilità infinite, talenti da scoprire, futuri da costruire) e poi atterrata in una realtà che ha chiesto compromessi, deviazioni, sopravvivenza. Sono una generazione ponte: abbastanza giovani da aver creduto ai sogni, abbastanza adulti da averli dovuti ridimensionare. È da questa frattura che nasce Cena di classe, e soprattutto è da lì che parte la conversazione, viva, ironica e sorprendentemente sincera, nel vodcast SediciNoni con Francesco Mandelli, Andrea Pisani, Roberto Lipari, Giovanni Esposito, Francesco Russo, Nicola Nocella e Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cena di classe, il film che racconta i sogni traditi dei Millennial

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