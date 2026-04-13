A Novara torna lo Swap party con una novità | si possono scambiare anche i libri

A Novara, sabato 18 aprile, si terrà nuovamente lo Swap party allo Spazio Nova. L’evento permette di scambiare vestiti e accessori usati con altri capi di abbigliamento. Questa volta, tra gli oggetti che si possono scambiare, ci sono anche i libri. L’iniziativa si svolge in un ambiente informale e mira a favorire il riuso e lo scambio tra i partecipanti.

Il prossimo sabato 18 aprile allo Spazio Nova torna l'appuntamento con lo Swap party, l'evento che prevede lo scambio di vestiti e accessori che non si usano più con quelli che servono. Si possono portare tre capi o accessori in buono stato e portane a casa fino a 5. Dalle 10 alle 19.Novità.🔗 Leggi su Novaratoday.it Carnevale green: torna lo swap party di CittAttivaNel pomeriggio di sabato 14 febbraio, CittAttiva ospita nella sua sede il Carnevale green, con lo swap party dedicato al baratto di costumi,... Un successo lo Swap Party di Spoltore e ora il Comune è anche ufficialmente Plastic-FreeTanti cittadini e curiosi che domenica 18 gennaio hanno partecipato allo Swap Party organizzato dalla pro loco Terra dei 5 borghi di Spoltore: una...