Swap Party | al The Social Hub una serata tra moda circolare creatività e stile personale

Notizia in breve

A Firenze, si svolge uno Swap Party organizzato dall'Upcycling Atelier Lounge presso il The Social Hub. La serata è dedicata alla moda circolare e alla creatività, con partecipanti che scambiano capi di abbigliamento e accessori. L’evento mira a promuovere il riutilizzo e lo stile personale attraverso lo scambio di vestiti usati. Non sono stati indicati dettagli su date o modalità di partecipazione.