Swap Party | al The Social Hub una serata tra moda circolare creatività e stile personale
A Firenze, si svolge uno Swap Party organizzato dall'Upcycling Atelier Lounge presso il The Social Hub. La serata è dedicata alla moda circolare e alla creatività, con partecipanti che scambiano capi di abbigliamento e accessori. L’evento mira a promuovere il riutilizzo e lo stile personale attraverso lo scambio di vestiti usati. Non sono stati indicati dettagli su date o modalità di partecipazione.
A Firenze arriva lo Swap Party con Upcycling Atelier Lounge: una serata tra moda circolare, creatività e stile personale. Cosa succede quando la moda incontra la creatività e la sostenibilità diventa un'esperienza da vivere? Nasce Swap Party + Upcycling Atelier Lounge, l'evento gratuito in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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