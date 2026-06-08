Una nuova opposta per la Consolini | talento e potenza dalla Turchia Giocare in Italia è un sogno
Una nuova giocatrice si unisce alla squadra italiana di pallavolo come opposta: si tratta di Pelin Eroktay, proveniente dalla Turchia. La giocatrice, mancina, alta 190 centimetri e con un salto di 300 centimetri, entrerà nel roster per la stagione 20262027. Eroktay ha dichiarato di considerare un sogno giocare in Italia.
Mancina, 190 centimetri, 300 di elevazione: Pelin Eroktay va a completare il reparto delle opposte della Consolini per la stagione 20262027. Nata il 14 novembre 2004, Pelin ha costruito il proprio percorso all’interno dell’eccellente movimento pallavolistico turco, crescendo nei vivai che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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