Elisabetta Cocciaretto ha conquistato il primo punto per l’Italia nel confronto contro il Giappone nelle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026, battendo la giapponese Moyuka Uchijima 7-5 6-2 sulla terra rossa di Velletri. La tennista italiana, considerata favorita, ha espresso entusiasmo per aver giocato in Italia con la maglia azzurra, descrivendo questa esperienza come un sogno. La partita ha aperto il confronto tra le due nazioni nel torneo.

Elisabetta Cocciaretto rispetta il pronostico della vigilia e vince da favorita contro Moyuka Uchijima per 7-5 6-2 sulla terra rossa di Velletri, regalando all’Italia il primo punto nel confronto con il Giappone valevole per l’accesso alle Final Eight della Billie Jean King Cup 2026. La marchigiana, n.42 al mondo, ha piazzato lo strappo decisivo dal 5-5 del primo set conquistando un successo dall’enorme peso specifico in attesa del secondo match odierno che vede fronteggiarsi Jasmine Paolini e la n.133 WTA Himeno Sakatsume. “ Ma quanto è bello giocare in Italia! È stato un match duro, ma sognavo questo momento fin da quando ero una bambina. Ricordo di aver visto in tv le ragazze vincere in Sardegna e io che sognavo un giorno di poter essere una di loro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Elisabetta Cocciaretto entusiasta: “Giocare in Italia con la maglia azzurra era un sogno!”

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