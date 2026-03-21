Italia il sogno playoff si spegne a Calgary | la Turchia passa e chiude la corsa azzurra

L’Italia ai Mondiali femminili di curling a Calgary non riesce a superare l’ultimo ostacolo e viene sconfitta dalla Turchia per 10-7 nell’ultimo turno del Round Robin. La squadra guidata da Stefania Costantini conclude così la sua corsa senza accesso ai playoff, fermandosi nel momento decisivo del torneo.

Si ferma all’ultimo ostacolo il percorso dell’Italia ai Mondiali femminili di curling di Calgary. La formazione guidata da Stefania Costantini è stata battuta dalla Turchia per 10-7 nello scontro decisivo dell’ultimo turno del Round Robin, mancando così l’accesso ai playoff. Le azzurre chiudono la prima fase all’ottavo posto con un bilancio finale di 5 vittorie e 7 sconfitte, mentre la nazionale turca conquista il sesto e ultimo pass disponibile per la fase a eliminazione diretta. La partita si è complicata subito per l’Italia, sorpresa in avvio da una mano rubata da tre punti che ha indirizzato immediatamente il punteggio a favore delle avverserei. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Niente da fare per le nostre azzurre L'Italia chiude il Round Robin con 5 vittorie e 7 sconfitte e non riesce a qualificarsi per i playoff: finiscono così i nostri Mondiali a Calgary #Curling #Italia x.com