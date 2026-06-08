Una notte con la banda foggiana degli assalti ai bancomat | cosa è successo

Nella notte, una banda ha attaccato un bancomat in un comune toscano. Sono stati fatti esplodere i muri dell’istituto bancario con un ordigno, causando danni ai locali. Quattro persone in borghese, coordinate da un sistema di vedette, hanno eseguito l’assalto con precisione. L’intervento è stato pianificato e condotto in modo coordinato, senza che siano stati riportati feriti o altri danni.

Un boato nella notte di un comune della Toscana, i muri dell'istituto bancario che si sbriciolano sotto la spinta d’urto di un esplosivo, i locali sventrati e quattro sagome scure che con precisione chirurgica, coordinati a distanza da un sistema di vedette e ‘pali’ altamente strutturato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Presa banda specializzata nell'assalto ai bancomat con esplosivo: 11 misure cautelari

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