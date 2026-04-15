Vercelli smantellata banda specializzata in assalti ai bancomat con esplosivo

A Vercelli, i carabinieri hanno eseguito misure cautelari nei confronti di un gruppo sospettato di aver messo a segno diversi assalti ai bancomat utilizzando esplosivi. L’operazione si è svolta su mandato della procura e ha portato all’arresto di alcune persone ritenute coinvolte. L’indagine ha evidenziato che la banda aveva pianificato e realizzato una serie di colpi nella zona, causando danni a più sportelli automatici.

I carabinieri di Vercelli, su mandato della procura, hanno dato esecuzione a misure cautelari di custodia in carcere e di obbligo di dimora nei confronti di undici persone residenti nel Torinese, Vercellese e Foggiano, ritenute membri di un gruppo criminale specializzato in assalti ai bancomat con esplosivo. Il provvedimento è nato da un'attività investigativa avviata nel 2023 sui presunti responsabili di furti e tentativi di furto a danno di banche, oltre che di furto d'auto, possesso di esplosivi e contraffazione di targhe. I colpi avvenivano di notte e hanno coinvolto centri abitati nelle province di Vercelli, Torino e Bari.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vercelli, smantellata banda specializzata in assalti ai bancomat con esplosivo Notizie correlate Assalti ai bancomat con la tecnica della 'marmotta': smantellata banda, 3 baresi tra gli arrestatiCinque persone sono state tratte in arresto nella serata di mercoledì 4 febbraio dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Taranto. Banda smantellata: 4 arresti per assalti ai bancomat nel BologneseQuattro arresti eseguiti tra Verona, Roma e Livorno hanno messo fine alle attività di una banda specializzata in assalti a sportelli automatici. Aggiornamenti e dibattiti Colpivano in Piemonte e in Puglia, smantellata banda della marmotta: 11 arresti, indagati anche a FoggiaIl gruppo criminale, specializzato in assalti ai bancomat, utilizzava sofisticate misure per depistare gli investigatori, tra cui targhe clonate, dispositivi jammer e immobili intestati a prestanome ... lagazzettadelmezzogiorno.it Vercelli, maxioperazione contro la «Banda della marmotta» che assaliva bancomat e uffici postali: «Usavano armi da guerra». In 11 in custodia cautelareUndici arresti tra Piemonte e Puglia: venti colpi e 750mila euro di bottino. Sequestrati esplosivi, auto e moto ... video.corriere.it