Una giovane jesina a colloquio con la Presidente moldava Sandu e la Commissaria UE Kos

Notizia in breve

Una giovane di Jesi ha partecipato a un colloquio con la Presidente moldava e la Commissaria Europea. La discussione ha riguardato il futuro dell'Unione Europea e le sue politiche di allargamento. La partecipazione si inserisce nel contesto di iniziative di dialogo tra giovani e rappresentanti istituzionali europee. La presenza di un'esponente della Vallesina sottolinea l'interesse della regione per le tematiche europee.