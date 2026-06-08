Una giovane jesina a colloquio con la Presidente moldava Sandu e la Commissaria UE Kos
Una giovane di Jesi ha partecipato a un colloquio con la Presidente moldava e la Commissaria Europea. La discussione ha riguardato il futuro dell'Unione Europea e le sue politiche di allargamento. La partecipazione si inserisce nel contesto di iniziative di dialogo tra giovani e rappresentanti istituzionali europee. La presenza di un'esponente della Vallesina sottolinea l'interesse della regione per le tematiche europee.
JESI – C’è anche un pezzo di Vallesina nel cuore del dibattito sul futuro dell'Unione Europea e delle sue dinamiche di allargamento. Lucia Donzelli, giovane originaria di Jesi, è stata infatti selezionata tra numerosi candidati a livello europeo per prendere parte nei giorni scorsi all'esclusivo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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