Vasto giovane trovato morto nel garage di casa | il padre confessa | L' aggressione dopo una lite per un colloquio di lavoro rifiutato

Un giovane è stato trovato morto nel garage di casa a Vasto. Dopo un interrogatorio durato diverse ore, il padre ha confessato di aver causato la morte del figlio. La polizia ha riferito che l’omicidio è avvenuto a seguito di una lite legata al rifiuto di un colloquio di lavoro. Le autorità stanno ora valutando le circostanze e le motivazioni del gesto.

Svolta nelle indagini sulla morte di Andrea Sciorilli, il giovane di 21 anni ritrovato senza vita nel garage del condominio dove viveva a Vasto, in provincia di Chieti. Nelle ultime ore è stato fermato il padre, Antonio Sciorilli. A confermare la notizia è stato l'avvocato dell'uomo. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio nella caserma dei carabinieri della città abruzzese. L'aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite familiare, dopo che il 20enne aveva rifiutato un colloquio di lavoro al Nord., Nel corso dell'interrogatorio, condotto dalla sostituta procuratrice della Repubblica Miriam Manfrin e dal tenente colonnello Mario Giacona, Antonio Sciorilli avrebbe ammesso le proprie responsabilità confessando l'uccisione del figlio Andrea.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Vasto, giovane trovato morto nel garage di casa: il padre confessa | L'aggressione dopo una lite per un colloquio di lavoro rifiutato Notizie correlate Vasto, giovane trovato morto nel garage: fermato il padreVASTO – Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. Giovane trovato morto in un garage a Vasto: fermato il padre(Adnkronos) – Il padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vasto, giovane trovato morto nei box condominiali: ipotesi omicidio; Ventunenne accoltellato a morte a Vasto, si cerca l'arma del delitto; Ventunenne trovato morto a Vasto: si indaga per omicidio; Omicidio a Vasto, ucciso un ragazzo di 21 anni: chi è la vittima. Giovane morto a Vasto, il padre ha confessato: Era un violento, l’ho uccisoIl 21enne Andrea Sciorilli era stato trovato ieri con i segni di diverse coltellate. Nel 2024 l'uomo aveva denunciato il figlio per episodi di violenza domestica, con l’attivazione del 'codice rosso' ... corrierenazionale.it Giovane trovato morto in un garage a Vasto: fermato il padreIl padre di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato morto ieri pomeriggio a Vasto (Ch), nel garage di un complesso residenziale in cui viveva, è in stato di fermo e si trova in caserma. Lo con ... adnkronos.com Il padre è Antonio Sciorilli, 52 anni, dirigente dell’ufficio legale della Asl Lanciano Vasto Chieti, giurista e avvocato - facebook.com facebook Omicidio a Vasto, il padre dirigente ASL confessa nella notte: "L'ho ucciso io". Il movente dietro la lite x.com