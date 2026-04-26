Il presidente ucraino ha incontrato la presidente della Moldavia, durante il quale hanno parlato del percorso di adesione di entrambi i paesi all’Unione europea. La discussione si è concentrata sui passi da compiere per raggiungere questo obiettivo e sui rapporti tra le due nazioni. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato reso noto riguardo ai contenuti specifici dell’incontro.

(LaPresse) Il presidente ucraino Zelensky ha dichiarato che lui e la presidente della Moldavia Maia Sandu hanno discusso del percorso dei loro paesi verso l’adesione all’Unione europea. In una conferenza stampa congiunta nella capitale ucraina Kiev, Zelensky ha affermato che lui e Sandu stanno “ora lavorando per garantire che tutti i cluster vengano aperti il prima possibile e che l’adesione all’UE diventi il nostro successo comune”. I leader, che si sono incontrati nel 40° anniversario del disastro nucleare di Chernobyl, hanno discusso dell’approfondimento della loro cooperazione in materia di sicurezza, infrastrutture ed energia, ha affermato Zelensky.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Zelensky riceve la presidente della Moldavia Maia Sandu

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