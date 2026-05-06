‘End of silence’ brano di Silvia Salemi rompe il silenzio sul cancro

(Adnkronos) – Disponibile sulle piattaforme digitali (Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music e altre), da oggi – mercoledì 6 maggio – in rotazione radiofonica il nuovo singolo di Silvia Salemi dal titolo 'End of silence', nell’anno che segna il trentennale della carriera dell’artista e ad un anno dalla pubblicazione del suo ultimo disco 'Coralli'. 'End of silence', scritto dalla stessa Silvia Salemi e prodotto da Francesco Tosoni, anticipa il nuovo album della cantautrice siciliana, previsto per il prossimo settembre. La canzone ha una genesi particolare. Colpita nell’intimo dalla vicenda di una persona cara, che aveva ricevuto una diagnosi di tumore, l'artista scrive il testo toccata da un particolare aspetto di quella vicenda umana: il silenzio.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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