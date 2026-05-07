Silvia Salemi ha pubblicato un nuovo brano pop dedicato a chi affronta il cancro, un pezzo che mira a dare voce a chi vive questa esperienza. La canzone è stata scelta da AstraZeneca come colonna sonora di una campagna di sensibilizzazione. La musica viene utilizzata come strumento per comunicare un messaggio di vicinanza e solidarietà a chi si trova ad affrontare una diagnosi di tumore.

? Cosa scoprirai Come può un brano pop trasformare il silenzio di una diagnosi?. Perché AstraZeneca ha scelto proprio questa canzone per la sua campagna?. Quali dati scientifici spiegano il calo della mortalità oncologica in Italia?. Chi sono le associazioni che collaboreranno al progetto di Silvia Salemi?.? In Breve Produzione di Francesco Tosoni anticipa il nuovo album di settembre.. AstraZeneca sostiene l'iniziativa insieme a Europa Donna e altre associazioni.. Nel 2025 in Italia si sono registrate circa 390.000 nuove diagnosi oncologiche.. Mortalità oncologica in Italia calata del 9% nell'ultimo decennio.. Mercoledì 6 maggio 2026, la cantautrice siciliana Silvia Salemi ha rilasciato il brano End of silence sulle principali piattaforme digitali come Spotify, Apple Music e Amazon Music.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Silvia Salemi: il nuovo brano pop per dare voce al cancro

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