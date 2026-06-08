Una borsa di ricerca all' ematologia di Novara in memoria di Alessandro Grazioli

Notizia in breve

Venerdì 5 giugno, nell'aula magna dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara, si è tenuto un evento dedicato alla ricerca scientifica e all'umanizzazione delle cure. Durante l'incontro, è stata presentata una borsa di ricerca in memoria di Alessandro Grazioli, rivolta all’ematologia. La cerimonia ha visto la partecipazione di professionisti e familiari, che hanno ricordato la figura di Grazioli e il suo contributo al settore medico.