Una borsa di ricerca all' ematologia di Novara in memoria di Alessandro Grazioli
Venerdì 5 giugno, nell'aula magna dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara, si è tenuto un evento dedicato alla ricerca scientifica e all'umanizzazione delle cure. Durante l'incontro, è stata presentata una borsa di ricerca in memoria di Alessandro Grazioli, rivolta all’ematologia. La cerimonia ha visto la partecipazione di professionisti e familiari, che hanno ricordato la figura di Grazioli e il suo contributo al settore medico.
L'aula magna dell'ospedale Maggiore della Carità di Novara ha ospitato venerdì 5 giugno un incontro dedicato alla ricerca scientifica e all'umanizzazione delle cure. Durante l'evento sono stati consegnati i fondi destinati a sostenere la ricerca clinica in ambito ematologico al professor Gianluca. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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