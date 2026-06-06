Ricerca linfomi | 5000 euro per onorare la memoria di Alessandro

È stata istituita una borsa di studio da 5.000 euro per ricordare Alessandro, dedicata alla ricerca sui linfomi. La somma mira a sostenere studi che possano portare a nuove terapie. I ricercatori utilizzeranno tecniche di analisi genomica avanzate per analizzare il linfoma. La borsa di studio è stata destinata a finanziare progetti di ricerca specifici nel campo. La decisione è stata annunciata attraverso un comunicato ufficiale.

? Domande chiave? In Breve L’associazione Il dono di Ale finanzia la ricerca all’ospedale Maggiore con 5000 euro. L’organizzazione Il dono di Ale ha stanziato una borsa di ricerca da 5000 euro per sostenere i medici dell’ospedale Maggiore di Novara impegnati nello studio dell’emopoiesi clonale nel linfoma diffuso a grandi cellule B. Questo contributo economico nasce per onorare la memoria di Alessandro Grazioli, un giovane sportivo brionese che ha perso la vita nel 2022 a causa di una leucemia mieloide acuta. Il finanziamento è destinato ai medici Nawar Maher e Samir Mouhssine, i quali approfondiranno le implicazioni biologiche e cliniche del progetto attraverso una profilazione genomica multi-compartimentale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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