La Pubblica Assistenza di Travo ha annunciato l’assegnazione di una borsa di studio destinata ai giovani volontari. L’iniziativa è promossa dall’associazione e dai familiari di Fiorenzo Bonetti, ed è rivolta alle studentesse e agli studenti impegnati nel volontariato all’interno dell’organizzazione. La borsa di studio intende riconoscere l’impegno di chi presta servizio nell’associazione.

Una borsa di studio per i giovani volontari. A promuovere l’iniziativa la Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia di Travo e i familiari di Fiorenzo Bonetti, rivolta alle studentesse e agli studenti che prestano attività di volontariato nell’associazione. La borsa di studio è alla memoria del presidente della pubblica assistenza travese, scomparso nel novembre 2024. Oggi, il presidente Giancarlo Battini, la vedova e i figli di Fiorenzo Bonetti hanno deciso di pubblicizzare l’iniziativa nella sede dell’associazione e hanno inviato copia del bando agli istituti superiori di Piacenza e provincia, oltre che al comune di Travo, Rivergaro e Bobbio per opportuna conoscenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Pubblica Assistenza di Travo, per i giovani volontari una borsa di studio in memoria di Fiorenzo Bonetti

Articoli correlati

“Una Fiaba per C’era una Volta”: 500 euro di borsa di studio per i giovani talenti della scritturaUn ponte tra scuola, letteratura e televisione nel segno della tradizione fiabesca.

La Pubblica . Assistenza cerca volontariLa Pubblica Assistenza, associazione di volontariato, lancia un appello: "Cerchiamo volontari.

Contenuti e approfondimenti su Pubblica Assistenza di

Pubblica Assistenza di Travo, per i giovani volontari una borsa di studio in memoria di Fiorenzo BonettiUna borsa di studio per i giovani volontari. A promuovere l’iniziativa la Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia di Travo e i familiari di Fiorenzo Bonetti, rivolta alle studentesse e agli studenti ... ilpiacenza.it

Borsa di studio in memoria di Fiorenzo Bonetti (Pubblica Valtrebbia) per i giovani volontariLa Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia odv di Travo e i familiari di Fiorenzo Bonetti hanno promosso una borsa di studio rivolta alle studentesse e ... piacenzasera.it