Un viaggio tra i sapori del mondo da gustare in pieno centro storico | torna ad Ancona Food & Drink

Da anconatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA - Torna in città Food&Drink, il progetto inserito nel calendario de “La Via Maestra – Eventi e Itinerari”, promosso da Confartigianato, con il patrocinio del Comune di Ancona e il supporto della Camera di Commercio delle Marche.L'appuntamento è in programma per il 12 e 13 giugno, quando il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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