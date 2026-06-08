Un viaggio tra i sapori del mondo da gustare in pieno centro storico | torna ad Ancona Food & Drink

ANCONA - Torna in città Food&Drink, il progetto inserito nel calendario de “La Via Maestra – Eventi e Itinerari”, promosso da Confartigianato, con il patrocinio del Comune di Ancona e il supporto della Camera di Commercio delle Marche.L'appuntamento è in programma per il 12 e 13 giugno, quando il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Busan Said Just Eat —So We Did | Fast Food, Desserts & Street Eats

Notizie e thread social correlati

International street food: il viaggio tra i sapori tipici del mondo fa tappa a ViterboDal 5 al 7 giugno, Viterbo ospita l’International street food, un evento che porta in città vari stand di cibo di strada provenienti da diversi paesi.

Leggi anche: Sapori, musica e culture del mondo: all’Arcella torna “Viaggio nei Sapori del Mondo”

Temi più discussi: Food&Drink Ancona 12 e 13 giugno 2026 - Confartigianato Ancona; Suoni e Voci del Mare – Ancona Cultura; Suoni e Voci del Mare, ad Ancona un viaggio nella memoria sonora dell’Adriatico; Turismo al Conero, il ponte del 2 giugno è d’oro: Spesa di 400 euro a testa.

Torna _ , la rassegna di teatro classico. All'Anfiteatro romano: 28.6 | ore 21 | I persiani 22.7 | ore 21 | Lavia legge Edipo Re 28.7 | ore 21 | Una piccola Odissea 7.8 | ore 21 | Elettra 1944 amatmarche.it x.com

Se la vostra vita fosse raccontata attraverso città diverse, quali capitoli ci sarebbero? reddit

A Moie di Maiolati sbarcano gli 'aperitivi europei', un viaggio tra sapori e solidarietàVenerdì torna l’appuntamento della Consulta Giovanile con otto tappe enogastronomiche e una raccolta fondi per l’Istituto Carlo Urbani ... msn.com

La malinconia per Popsophia 2026: ad Ancona, un viaggio tra filosofia, cinema e musicaAd Ancona, dall’8 al 10 maggio 2026, torna Popsophia con una nuova edizione che sposta il baricentro della riflessione verso la Melancholia, intesa come condizione emotiva e culturale capace di ... exibart.com