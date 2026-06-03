International street food | il viaggio tra i sapori tipici del mondo fa tappa a Viterbo
Dal 5 al 7 giugno, Viterbo ospita l’International street food, un evento che porta in città vari stand di cibo di strada provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo numerose bancarelle e punti ristoro. Sono presenti specialità tipiche di diverse cucine internazionali, con un’ampia offerta gastronomica. L’evento si svolge durante tutto il fine settimana, attirando visitatori e appassionati di cibo di strada.
Il viaggio tra i sapori tipici del mondo fa tappa a Viterbo. Dal 5 al 7 giugno la città si anima con l'International street food. Tantissimi banchi legati alla cucina internazionale colorano via Marconi proponendo ricette che spaziano da pietanze sudamericane sino ad arrivare ai dolci e gustosi. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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DELICIOUS International Street Food in Berlin at Green Week
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