International street food | il viaggio tra i sapori tipici del mondo fa tappa a Viterbo

Notizia in breve

Dal 5 al 7 giugno, Viterbo ospita l’International street food, un evento che porta in città vari stand di cibo di strada provenienti da diversi paesi. La manifestazione si svolge nel centro cittadino, coinvolgendo numerose bancarelle e punti ristoro. Sono presenti specialità tipiche di diverse cucine internazionali, con un’ampia offerta gastronomica. L’evento si svolge durante tutto il fine settimana, attirando visitatori e appassionati di cibo di strada.