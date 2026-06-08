Un pilastro contro lo spopolamento dell' Appennino | la Regione investe sulle scuole di montagna
La Regione ha stanziato nuovi fondi per le scuole di montagna nell’Emilia-Romagna, chiudendo il terzo bando dedicato alle pluriclassi nei territori montani. Questo intervento mira a sostenere le scuole in aree isolate e a contrastare lo spopolamento. I finanziamenti sono destinati alle strutture scolastiche che operano in zone montane, con l’obiettivo di garantire servizi educativi nelle aree più remote.
Si chiude con un nuovo investimento della Regione il terzo bando dedicato alle pluriclassi nei territori montani dell’Emilia-Romagna. Con quasi 400mila euro (esattamente 383.496) la Giunta ha approvato la seconda tranche di finanziamenti a favore di Comuni montani per qualificare e arricchire le. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Appennino, proposta di Muzzarelli: incentivi fiscali contro lo spopolamentoUn politico ha avanzato una proposta di incentivi fiscali per contrastare lo spopolamento nei borghi dell’Appennino.
Leggi anche: Salvare le scuole nelle "terre alte": arrivano 750mila euro contro lo spopolamento
Si parla di: Fare bene le piccole cose ogni singolo giorno: questa è la nostra attività più preziosa; Renato Perin sbanda in moto e muore contro un muretto. Aveva appena salutato gli amici.