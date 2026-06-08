Un pilastro contro lo spopolamento dell' Appennino | la Regione investe sulle scuole di montagna

Notizia in breve

La Regione ha stanziato nuovi fondi per le scuole di montagna nell’Emilia-Romagna, chiudendo il terzo bando dedicato alle pluriclassi nei territori montani. Questo intervento mira a sostenere le scuole in aree isolate e a contrastare lo spopolamento. I finanziamenti sono destinati alle strutture scolastiche che operano in zone montane, con l’obiettivo di garantire servizi educativi nelle aree più remote.