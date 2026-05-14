Un politico ha avanzato una proposta di incentivi fiscali per contrastare lo spopolamento nei borghi dell’Appennino. La proposta mira a sostenere economicamente le persone che decidono di trasferirsi o restare nelle aree rurali, con l’obiettivo di ridurre l’abbandono dei piccoli centri. Restano aperti alcuni interrogativi su quali servizi essenziali siano ancora necessari per convincere i giovani a rimanere in queste zone.

? Punti chiave Come possono gli incentivi fiscali fermare l'abbandono dei borghi appenninici?. Quali servizi essenziali mancano per convincere i giovani a restare?. Perché la proposta di Muzzarelli richiede un intervento dello Stato?. Chi deve garantire il sostegno politico per far approvare la legge?.? In Breve Proposta elaborata dalla consigliera Palma Costi alla fine della scorsa legislatura regionale.. Obiettivo garantire servizi sanitari e scolastici per trattenere giovani e imprese locali.. Necessità di coordinamento tra diverse Regioni appenniniche e supporto dello Stato.. Successo turistico invernale recente evidenzia potenziale economico delle aree montane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Appennino, proposta di Muzzarelli: incentivi fiscali contro lo spopolamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Auto elettriche: prorogati gli incentivi fiscali contro il caro benzina? Cosa scoprirai Come influenzerà il nuovo limite di prezzo l'acquisto della tua auto? Perché il costo del programma è balzato a 10 miliardi di...

Moliseide: ironia contro lo spopolamentoLa presentazione del volume MOLISEide, firmato da Enzo Luongo e Pippo Venditti, si è svolta giovedì scorso presso la Sala Freda di Palazzo Ducale a...