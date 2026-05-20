Salvare le scuole nelle terre alte | arrivano 750mila euro contro lo spopolamento

Da novaratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una somma di 750.000 euro è stata assegnata per sostenere le scuole situate nelle zone di montagna. La cifra è destinata a interventi mirati a contrastare lo spopolamento e a garantire il diritto allo studio anche nelle piccole località più isolate. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta educativa in aree che soffrono di un calo di residenti e di strutture scolastiche. La distribuzione dei fondi punta a migliorare le condizioni di accesso e di funzionalità delle scuole di montagna.

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Oltre 700mila euro per salvare le scuole di montagna e garantire il diritto allo studio anche nei piccoli centri più isolati. La Giunta regionale ha approvato un nuovo stanziamento di 410mila euro che, sommati alla dotazione iniziale, portano a 750mila il fondo destinato ai servizi scolastici. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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