Salvare le scuole nelle terre alte | arrivano 750mila euro contro lo spopolamento

Una somma di 750.000 euro è stata assegnata per sostenere le scuole situate nelle zone di montagna. La cifra è destinata a interventi mirati a contrastare lo spopolamento e a garantire il diritto allo studio anche nelle piccole località più isolate. Questa iniziativa mira a rafforzare l’offerta educativa in aree che soffrono di un calo di residenti e di strutture scolastiche. La distribuzione dei fondi punta a migliorare le condizioni di accesso e di funzionalità delle scuole di montagna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui