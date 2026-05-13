Dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Lazio, l’allenatore dell’Inter ha commentato la vittoria, affermando che la squadra si è meritata entrambi i trofei conquistati in questa stagione. Ha sottolineato che non è mai scontato portare a termine un percorso così intenso e ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La partita si è conclusa con un successo che conferma il buon lavoro fatto durante l’anno.

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© Calcionews24.com - Chivu commenta la vittoria dell’Inter in Coppa Italia: «Ci siamo meritati i due trofei di quest’anno! Non è mai scontato portare a termine una stagione del genere»

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