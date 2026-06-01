Dopo una separazione, molte famiglie non si dissolvono, ma si trasformano. Si allargano con nuovi partner, accolgono figli di altre relazioni e devono riorganizzare gli spazi emotivi. Le dinamiche cambiano, tra nuove presenze e rapporti da gestire, senza necessariamente interrompere i legami precedenti. La ricostruzione di questi equilibri richiede tempo e attenzione, per evitare che la rottura si traduca in una frattura profonda.

N on tutte le famiglie finiscono quando una coppia si separa. Alcune, semplicemente, cambiano forma. Si allargano, si ricompongono, imparano nuovi equilibri tra figli, ex partner, nuove presenze e affetti che cercano spazio senza cancellare ciò che c’era prima. Nelle case contemporanee convivono legami complessi, fragili eppure profondamente autentici. Ed è proprio qui che la Giornata Internazionale dei Genitori, il 1° giugno, assume oggi un significato diverso: ricordarci che essere famiglia non significa restare uguali per sempre, ma continuare a sentirsi casa anche dopo una frattura. Ma a una condizione: che gli adulti sappiano trasformare la fine di una relazione in una nuova forma di continuità affettiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nuovi partner, figli, equilibri da reinventare e paure silenziose. Una psicoterapeuta spiega cosa accade davvero nelle famiglie ricostruite e perché una separazione non deve trasformarsi in una frattura emotiva

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