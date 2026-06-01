Nuovi partner figli equilibri da reinventare e paure silenziose Una psicoterapeuta spiega cosa accade davvero nelle famiglie ricostruite e perché una separazione non deve trasformarsi in una frattura emotiva
Dopo una separazione, molte famiglie non si dissolvono, ma si trasformano. Si allargano con nuovi partner, accolgono figli di altre relazioni e devono riorganizzare gli spazi emotivi. Le dinamiche cambiano, tra nuove presenze e rapporti da gestire, senza necessariamente interrompere i legami precedenti. La ricostruzione di questi equilibri richiede tempo e attenzione, per evitare che la rottura si traduca in una frattura profonda.
N on tutte le famiglie finiscono quando una coppia si separa. Alcune, semplicemente, cambiano forma. Si allargano, si ricompongono, imparano nuovi equilibri tra figli, ex partner, nuove presenze e affetti che cercano spazio senza cancellare ciò che c’era prima. Nelle case contemporanee convivono legami complessi, fragili eppure profondamente autentici. Ed è proprio qui che la Giornata Internazionale dei Genitori, il 1° giugno, assume oggi un significato diverso: ricordarci che essere famiglia non significa restare uguali per sempre, ma continuare a sentirsi casa anche dopo una frattura. Ma a una condizione: che gli adulti sappiano trasformare la fine di una relazione in una nuova forma di continuità affettiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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