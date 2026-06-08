Un nuovo paradigma per gli aiuti ai Paesi a basso reddito | esperti a confronto alla Cattolica

Da ilpiacenza.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 10 giugno, si svolge un workshop alla Cattolica di Piacenza dedicato a un nuovo approccio negli aiuti ai Paesi a basso reddito. L’evento si concentra su sanità, educazione, agricoltura e imprenditorialità, con esperti che discutono di strategie e interventi in questi settori. La mattinata, dalle 9 alle 13, si svolge nella Sala Piana del campus di via Emilia Parmense 84.

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Sanità, educazione, agricoltura e imprenditorialità: sono i quattro assi attorno a cui ruota il workshop “Perché un nuovo paradigma per gli aiuti ai Paesi a Basso Reddito”, in programma mercoledì 10 giugno 2026 dalle ore 9 alle 13 alla Sala Piana, del campus di Piacenza di via Emilia Parmense 84. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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