Provoca cancro ai polmoni e alla bocca Nuovo studio gli esperti lanciano l’allarme

Un nuovo studio ha evidenziato un legame tra un determinato fattore e il rischio di sviluppare tumori ai polmoni e alla bocca. Il tumore al polmone continua a essere una delle principali cause di morte nel mondo, con diagnosi spesso in stadi avanzati che riducono le opzioni terapeutiche. Gli esperti hanno segnalato l’allarme riguardo a questa correlazione.

Il tumore al polmone rappresenta ancora oggi una delle principali cause di morte a livello globale, spesso diagnosticato in fase avanzata quando le possibilità di cura risultano più limitate. La sua diffusione è strettamente legata a fattori di rischio ben noti, primo tra tutti il fumo di sigaretta, ma negli ultimi anni l’attenzione della comunità scientifica si è spostata anche su nuove abitudini considerate erroneamente meno pericolose. Tra queste, l’uso delle sigarette elettroniche ha sollevato interrogativi sempre più urgenti. Se inizialmente venivano percepite come un’alternativa più sicura, oggi diversi studi suggeriscono che lo svapo... 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Una selezione di notizie su Provoca cancro

Temi più discussi: L’AI può diagnosticare i tumori? Vantaggi, limiti e applicazioni; Effetti dell'alcol sulla salute: dipende da cosa si beve e quanto. L'oncologa: Per i tumori rischio zero solo con zero alcol; Ho un tumore ai polmoni al quarto stadio, ma sono ancora viva. La storia della 50enne a cui avevano dato 11 mesi di vita; Lo svapo è collegato al cancro ai polmoni e alla bocca in uno studio importante, come avvertono gli esperti: NON è più sicuro che fumare.

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