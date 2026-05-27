Un rapporto evidenzia che nei Paesi a basso reddito l’istruzione svolge un ruolo cruciale nello sviluppo economico, nella stabilità sociale e nella crescita democratica. Secondo un’esperta, l’educazione non è solo un diritto, ma anche uno strumento strategico per migliorare le condizioni di vita e favorire il progresso. Il documento analizza come investimenti nell’istruzione possano influenzare positivamente vari aspetti della società.

L’ istruzione non è soltanto un diritto fondamentale: è una leva strategica di sviluppo economico, stabilità sociale e crescita democratica. È il messaggio che emerge con forza dalle parole di Laura Frigenti, Ceo di Global Partnership for Education, intervistata da LaPresse a margine della terza Conferenza nazionale sulla cooperazione allo sviluppo ‘Co-opera 2026’ promossa dal ministero degli Esteri. Manager italiana con oltre trent’anni di esperienza nella cooperazione internazionale, Frigenti ha lavorato a lungo alla Banca Mondiale, dove ha ricoperto incarichi di vertice in Africa, America Latina ed Europa orientale. È stata anche direttrice della neonata Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) sotto il governo Renzi, contribuendo alla costruzione dell’architettura della cooperazione italiana moderna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Educazione e futuro: il ruolo chiave dell’istruzione nei Paesi a basso reddito secondo Laura Frigenti (Gpe)

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