Un montericco di fossili

Venerdì 12 giugno alle 21:00 si terrà una serata culturale presso la Sala Giotto in via Astichello, nel quartiere Sacro Cuore di Padova. L’evento, organizzato dal Gruppo Mineralogico e Paleontologico Euganeo, avrà come tema un monte ricco di fossili. La presentazione si concentrerà su aspetti legati alla presenza di fossili e minerali nel territorio, senza approfondimenti ulteriori. La partecipazione è aperta a chiunque sia interessato.

Serata culturale venerdì 12 giugno, alle ore 21:00, presso la Sala Giotto (via Astichello 18, quartiere Sacro Cuore, Padova) del Gruppo Mineralogico e Paleontologico Euganeo. L'incontro sarà dedicato a un'affascinante immersione nella paleontologia locale: il relatore della serata, il dott. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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