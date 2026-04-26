Monte Quarin | tra Land Art e teatro un maggio ricco di cultura

Nel mese di maggio, il Monte Quarin ospita una serie di iniziative culturali che combinano arte e teatro. La rassegna Verso la Viarte anima il territorio con esposizioni e spettacoli, coinvolgendo diverse location locali. Inoltre, l'Associazione Amis da Mont Quarine organizza un evento dedicato alla comunità il 24 maggio, approfondendo le tradizioni e la storia della zona. Queste attività puntano a valorizzare il patrimonio culturale del luogo attraverso diverse forme artistiche.

?? Cosa sapere La rassegna Verso la Viarte anima il territorio del Monte Quarin tutto il maggio. L'Associazione Amis da Mont Quarine celebra la comunità con l'evento del 24 maggio. Il territorio del monte Quarin si prepara a un maggio di intensa attività culturale con la rassegna Verso la Viarte, un percorso di incontri che culminerà nella grande celebrazione dell'Associazione Amîs da Mont Quarine prevista per domenica 24 maggio. L'agenda delle iniziative parte con tre momenti dedicati .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monte Quarin: tra Land Art e teatro, un maggio ricco di cultura Notizie correlate Aprile ricco di eventi tra cultura, sport e motoriUna primavera di appuntamenti tra spettacoli, mostre, gastronomia, sport e hobby: Concordia Sagittaria offre un mese all’insegna della vitalità e... Itinerario lungo la costa del Belgio, seguendo le grandi opere della land art. Tra onde e dune, aggiungono fascino alle spiagge punteggiate da cittadine di charmeSopra le dune sabbiose, i ciuffi di ammophila arenaria sembrano danzare nel vento. Altri aggiornamenti Si parla di: Verso la Viarte: percorso culturale tra land art, memoria e musica a; Verso la Viarte: un percorso culturale in attesa del grande evento.