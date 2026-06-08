Un milione per portare l’intelligenza artificiale nelle piccole imprese del Friuli

Un milione di euro è stato destinato a supportare le piccole imprese del Friuli nell’adozione dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è facilitare l’integrazione di queste tecnologie nelle attività quotidiane delle aziende di dimensioni minori. L’iniziativa mira a fornire strumenti e formazione per migliorare efficienza e competitività. La cifra è stata assegnata tramite un fondo dedicato, che punta a diffondere l’uso dell’intelligenza artificiale anche in settori tradizionalmente meno tecnologici.

L’intelligenza artificiale non è più un tema da convegni futuristici o da grandi multinazionali. È già entrata nel presente del lavoro, anche nelle attività più piccole. Ed è proprio alle micro e piccole imprese, oltre che ai liberi professionisti, che la Regione Friuli Venezia Giulia dedica un. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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