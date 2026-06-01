Milano, 1 Giugno 2026 – "Unlocking Italy’s AI Potential" è il report realizzato da Amazon Web Services (AWS), che evidenzia come l'adozione dell'intelligenza artificiale stia continuando a crescere tra le aziende italiane. Il 40% delle imprese ha adottato l’AI, un incremento del 33% rispetto allo scorso anno. Per le piccole e medie imprese la percentuale è pari al 38%. Il report, commissionato da AWS e condotto dalla società di consulenza indipendente Strand Partners, dimostra che l’adozione degli strumenti di AI porta a un aumento della produttività, come segnalato dal 66% delle aziende intervistate, mentre nove aziende su dieci si aspettano che l’AI acceleri la loro crescita nei prossimi 12 mesi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Amazon: l’intelligenza artificiale in crescita del 33% nelle imprese italiane

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Perché le Big Tech investono miliardi nellintelligenza artificiale

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