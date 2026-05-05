L' intelligenza artificiale entra in bottega | istruzioni per l' uso per le piccole imprese

Oggi, a Cesena, si svolge un incontro organizzato da Confartigianato nazionale incentrato sull’utilizzo pratico dell’intelligenza artificiale nelle piccole imprese. L’obiettivo è illustrare come le applicazioni concrete di questa tecnologia possano supportare la crescita delle micro e piccole aziende. Durante l’evento, vengono presentate istruzioni e strumenti utili per un impiego consapevole dell’intelligenza artificiale nel settore imprenditoriale.

L'adozione pratica, ma soprattutto consapevole dell'intelligenza artificiale, è al centro dell'incontro che Confartigianato nazionale tiene oggi, martedì, a Cesena sulle applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale a supporto della crescita delle micro e piccole imprese. Confartigianato.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate L’intelligenza artificiale arriva su Alexa anche in Italia: le istruzioni per attivare la versione PlusDa oggi è disponibile anche in Italia Alexa+: la nuova versione dell'assistente Amazon basata sull'IA generativa. Intelligenza artificiale come leva per l’export, un percorso gratuito di formazione per le impreseIl percorso, completamente gratuito, si articola in 5 webinar operativi e mira a integrare l'AI nei processi di marketing, sviluppo commerciale e... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Tra una visita e l’altra: come l’intelligenza artificiale entra nella vita con la sclerosi multipla; L'intelligenza artificiale entra in mare con i droni marini della startup pugliese Mirai Robotics; L'intelligenza artificiale entra nelle aule italiane, ma gli insegnanti non sanno come gestirla; Il cervello al centro del mondo. Neuroscienze e intelligenza artificiale: siamo alla svolta. Intelligenza artificiale, entra a far parte delle indicazioni nazionali dei Licei. Ecco come si insegneràL’intelligenza artificiale entra nelle nuove Indicazioni nazionali per i licei non come semplice innovazione tecnologica, ma come nodo culturale ed educativo. Nella premessa del documento elaborato da ... orizzontescuola.it L’intelligenza artificiale che ci rimette in moto: non serve più la dopamina, basta il contesto giustoProf. Carlo Maria Medaglia, Delegato del Rettore per la Terza Missione, l’Innovazione Didattica e l’Intelligenza Artificiale dell’Università degli Studi Telematica IUL ... dire.it E sui veicoli arriva l’intelligenza artificiale di Google Gemini - facebook.com facebook L’ingresso dell’intelligenza artificiale nella scuola viene spesso letto in termini funzionali: efficienza, supporto, automazione. Una simile prospettiva è tuttavia insufficiente. La questione centrale non riguarda gli strumenti, ma la trasformazione del… x.com