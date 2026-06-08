Un manager alla catalana | chi è Planes l' alternativa del Milan a Rangnick

Planes, manager alla catalana, ha lavorato all’Espanyol e al Barcellona. Alla squadra catalana ha contribuito agli acquisti di Pedro e Araujo, mentre all’Espanyol ha portato in rosa Coutinho. È considerato un’alternativa a Rangnick per il Milan.

Un dirigente catalano con una lunghissima traiettoria alle spalle che si è liberato il 1° giugno scorso. Questa la prima fotografia di Ramon Planes, la figura finita nell’orbita del Milan come alternativa a Ralf Rangnick. Planes può ricoprire diversi ruoli e per questo ha un profilo che può interessare Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. Partiamo dalla fine. Una settimana fa Planes ha lasciato, di comune accordo, l’Al Ittihad, la squadra di Gedda alla quale era approdato il 1° gennaio del 2024 con un contratto di lunga durata. Le esigenti aspettative del club della Saudi Pro League però non sono state compiute e lo spagnolo aveva una gran voglia di tornare in Europa, da qui la risoluzione del contratto e il ritorno sul mercato, non alla ricerca di talenti ma per offrirsi a chi fosse interessato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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