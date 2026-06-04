Milan a Rangnick e Glasner? Ibrahimovi? preferisce Planes e Pochettino | la situazione

Zlatan Ibrahimovic si oppone alla scelta di Ralf Rangnick come nuovo allenatore del Milan e preferisce invece Ramón Planes come direttore sportivo e Mauricio Pochettino come allenatore. La società rossonera sta valutando diverse opzioni per il dopo di Allegri, con Rangnick e Glasner come possibili candidati. Ibrahimovic, secondo quanto si è appreso, preferisce un’altra direzione tecnica rispetto alle proposte attuali. La situazione nel club rimane in evoluzione mentre si cercano accordi tra le parti.

Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 si arricchisce di un clamoroso retroscena. Definiti i destini di Andoni Iraola (promesso sposo del Liverpool) e di Xavi Hernández (destinato alla panchina della Nazionale spagnola dopo i Mondiali), la caccia al successore di Massimiliano Allegri si è trasformata in una vera e propria guerra fredda interna tra le diverse anime della dirigenza di Via Aldo Rossi. La fazione guidata dalla proprietà fa capo a Gerry Cardinale. Supportato dagli uomini di fiducia di RedBird, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic, il patron ha avviato contatti concreti incontrando Oliver Glasner e pianificando un colloquio con Matthias Jaissle. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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