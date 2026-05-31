LIVE Milan – Rangnick Glasner o Planes Slot? Sarà una settimana chiave

In una settimana caratterizzata da cambiamenti significativi, sono stati licenziati l'amministratore delegato, il direttore sportivo, l'allenatore e il direttore tecnico di una società calcistica. Si stanno cercando ora i loro sostituti. La situazione riguarda una squadra di calcio di alto livello e la decisione è stata comunicata ufficialmente. Nessuna indicazione sui candidati o sui motivi delle sostituzioni.

Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan, ha azzerato la dirigenza (Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada) e l'area tecnica (Igli Tare, Massimiliano Allegri) del Diavolo, affidando ai suoi fidati uomini Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimovic il compito di trovare i sostituti. E se l'AD potrebbe farlo proprio Calvelli, per i ruoli di DS e allenatore Ibra ha sondato e continua a sondare varie piste. No di Andoni Iraola e Xavi Hernández per la panchina, sono tre le piste praticabili al momento. Una porta a Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico con uno dei suoi pupilli, Oliver Glasner o Matthias Jaissle, come allenatore; un'altra, invece, vedrebbe Ramón Planes DS e Mauricio Pochettino a guidare la Prima Squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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