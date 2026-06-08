Un male che non passa subito ma non è una sconfitta | la commovente lettera del fratello di Cobolli

Da ilgiornale.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il fratello di Cobolli ha scritto una lettera in cui descrive la partecipazione del tennista al Roland Garros. Cobolli è arrivato fino alla finale dello Slam sulla terra rossa, perdendo in cinque set contro Zverev. La lettera sottolinea che, nonostante la sconfitta, l’esperienza rimarrà significativa e non considerata una sconfitta definitiva. La corsa si è conclusa con la sconfitta in finale, senza ulteriori dettagli sul risultato o sui prossimi impegni del giocatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Anche se non è arrivata la vittoria, rimarrà indelebile e indimenticabile la cavalcata di Flavio Cobolli al Roland Garros, arrivato fino all’ultimo atto dello Slam sulla terra rossa e sconfitto soltanto al quinto set da un certo Alexander Zverev. La sconfitta fa male, come è logico che sia, ma il fratello Guglielmo ha pubblicato sui social una lettera forte, sentita e commovente che ha già ricevuto oltre 41mila “cuori”. La dedica a Flavio. “Hai perso e fa un male che non si descrive, un male sordo, pesante che non passa subito. Ma io ti ho visto e non è una sconfitta", scrive Guglielmo in un post pubblicato su Instagram. Anche l’inizio della sua lettera pubblica è da brividi perché ripercorre l’essenza dell’essere fratelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

un male che non passa subito ma non 232 una sconfitta la commovente lettera del fratello di cobolli
© Ilgiornale.it - "Un male che non passa subito ma non è una sconfitta": la commovente lettera del fratello di Cobolli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sei la persona più coraggiosa che conosca: la lettera del fratello a Flavio Cobolli

Video Sei la persona più coraggiosa che conosca: la lettera del fratello a Flavio Cobolli

Notizie e thread social correlati

“Hai perso oggi. E fa un male che non si descrive. Ti dico solo quello che so per certo”: la lettera del fratello Guglielmo a CobolliUn fratello ha scritto una lettera a Flavio Cobolli, esprimendo dolore per una sconfitta subita.

Modena 1 – Frosinone 2, una sconfitta che fa maleIl 18 aprile 2026, il match tra Modena e Frosinone si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 2-1.

Temi più discussi: Matteo Arnaldi, ritiro dal Roland Garros 2026! Flavio Cobolli è in finale · Tennis oggi; Cobolli verso la finale con Zverev al Roland Garros: allenamento sul Centrale, cena con gli amici, l'arrivo di Bove. Arnaldi? Mi ha detto del ritiro e ho quasi pianto; Cobolli, la lettera a cuore aperto del fratello: Fa male, ma non è una sconfitta; Roland Garros: Arnaldi si ritira senza giocare, Cobolli in finale a Parigi.

cobolli un male che nonUn male che non passa subito ma non è una sconfitta: la commovente lettera del fratello di CobolliUna lettera commovente: il fratello di Flavio Cobolli, Guglielmo, ha pubblicato un lungo post sui social dedicandogli tutto l’affetto e la vicinanza, ecco le sue parole ... msn.com

cobolli un male che nonCobolli, lettera del fratello dopo Roland Garros: Fa male, ma non è una sconfittaLa finale di Parigi al 5° set ha sfiancato tutti, ma le parole di Guglielmo a Flavio sono la vittoria più bella. Il post emozionante ... sport.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web