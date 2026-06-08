Un male che non passa subito ma non è una sconfitta | la commovente lettera del fratello di Cobolli
Il fratello di Cobolli ha scritto una lettera in cui descrive la partecipazione del tennista al Roland Garros. Cobolli è arrivato fino alla finale dello Slam sulla terra rossa, perdendo in cinque set contro Zverev. La lettera sottolinea che, nonostante la sconfitta, l’esperienza rimarrà significativa e non considerata una sconfitta definitiva. La corsa si è conclusa con la sconfitta in finale, senza ulteriori dettagli sul risultato o sui prossimi impegni del giocatore.
Anche se non è arrivata la vittoria, rimarrà indelebile e indimenticabile la cavalcata di Flavio Cobolli al Roland Garros, arrivato fino all’ultimo atto dello Slam sulla terra rossa e sconfitto soltanto al quinto set da un certo Alexander Zverev. La sconfitta fa male, come è logico che sia, ma il fratello Guglielmo ha pubblicato sui social una lettera forte, sentita e commovente che ha già ricevuto oltre 41mila “cuori”. La dedica a Flavio. “Hai perso e fa un male che non si descrive, un male sordo, pesante che non passa subito. Ma io ti ho visto e non è una sconfitta", scrive Guglielmo in un post pubblicato su Instagram. Anche l’inizio della sua lettera pubblica è da brividi perché ripercorre l’essenza dell’essere fratelli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Sei la persona più coraggiosa che conosca: la lettera del fratello a Flavio Cobolli
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La lettera a Flavio Cobolli del fratello Guglielmo: Un male che non passa, ma non è una sconfitta x.com
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