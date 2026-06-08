Un fratello ha scritto una lettera a Flavio Cobolli, esprimendo dolore per una sconfitta subita. Nella missiva, Guglielmo ricorda il momento in cui Cobolli è entrato in campo, affermando di aver trattenuto il respiro. La lettera si conclude con un messaggio di dolore e di verità, senza ulteriori dettagli o motivazioni. Il testo si concentra esclusivamente sui fatti, senza commenti o interpretazioni.

“Stamattina, quando sei entrato in campo, ho trattenuto il respiro”. Comincia così la lettera dedicata a Flavio Cobolli da sua fratello Guglielmo. Il suo post su Instagram, dopo la finale del Roland Garros persa contro Alexander Zverev, è diventato subito virale. Perché le sue parole descrivono il loro rapporto speciale, cementato vedendo le fatiche del fratello maggiore, quei sacrifici che si notano solo nel dietro le quinte di una carriera. “Ho pensato a tutto in un secondo solo. A quando eravamo piccoli. A tutte le volte che ti ho visto partire con la racchetta e una valigia, senza sapere quando saresti tornato “, scrive Guglielmo Cobolli, oggi appena maggiorenne e pronto all’esame di maturità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Cobolli.

© Ilfattoquotidiano.it - “Hai perso oggi. E fa un male che non si descrive. Ti dico solo quello che so per certo”: la lettera del fratello Guglielmo a Cobolli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hantavirus, perché i virologi dicono che non ha nulla a che vedere con la pandemia di Covid

Notizie e thread social correlati

I 100 metri di Riccardo Aldighieri: “Quando hai un sogno e un obiettivo hai tutto quello che ti serve”Sabato 4 aprile, presso il centro McFIT Vicenza, si è svolta la manifestazione “Ogni passo una vittoria”, con Riccardo Aldighieri come protagonista.

Lea Gavino: «Ho pianto undici volte, poi sono rinata. Nella musica dico tutto quello che non riesco a dire recitando e continuo a innamorarmi, anche quando mi fa male»L’attrice e cantautrice ha pubblicato il suo primo EP, intitolato 11 Volte, dopo aver dichiarato di aver pianto undici volte e di essere poi rinata.

Temi più discussi: Guglielmo Mossuto(Lega):; ?Sinner sconfitto a Parigi, viva Sinner: i campioni non sono robot (ma i francesi non dovevano farlo giocare alle 12); Roland Garros LIVE: Cobolli e Berrettini ai quarti, in campo Arnaldi-Tiafoe (7-6, 6-7, 3-6, 7-6 2-2); Inter, serve più un secondo portiere che un primo: Vicario perde quota a vantaggio di Provedel e Kepa.

Una finale (o un trofeo) Slam arricchisce sicuramente la carriera di un giocatore. Avere un fratello così, invece, ti arricchisce la vita. Sei fortunato Flavio, bravo Guglielmo #Cobolli #RolandGarros x.com

Ti ho guardato oggi e non ho visto una sconfitta. Ho visto mio fratello, in una finale del Grand Slam, combattere fino all'ultimo respiro: Guglielmo Cobolli condivide un messaggio sincero per suo fratello Flavio dopo la finale di Roland-Garros reddit

La lettera del fratello Guglielmo a Flavio Cobolli 'fa male, ma non è una sconfitta'Hai perso e fa un male che non si descrive, un male sordo, pesante che non passa subito. Ma io ti ho visto e non è una sconfitta. (ANSA) ... ansa.it

Guglielmo Cobolli emoziona tutti: il messaggio da brividi al fratello FlavioHo visto qualcosa che porterò dentro per tutta la vita. Nessun punteggio esiste che possa toccare quello. Sei il mio esempio ... msn.com