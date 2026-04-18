Modena 1 – Frosinone 2 una sconfitta che fa male

Il 18 aprile 2026, il match tra Modena e Frosinone si è concluso con la vittoria della squadra ospite per 2-1. La sconfitta ha lasciato molti tifosi delusi, considerando che alcuni episodi del gioco sono stati contestati e non sono stati giudicati favorevoli alla squadra di casa. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente allo stadio, con alcune occasioni di goal e decisioni arbitrali che hanno suscitato discussioni.

Modena, 18 aprile 2026 – Ci sono sconfitte che fanno male, e quella con il Frosinone è sicuramente una di queste, tra le più immeritate che il vostro cronista ricordi. Ma allo stesso tempo l'adagio che recita che chi sbaglia alla fine paga, nella vita come nel calcio, è diventato il manifesto di una gara, quella del Modena, allo stesso tempo coraggiosa e maledettamente piena di rimpianti. Sì, perchè i gialloblu, pur al cospetto di una squadra che è stata senza dubbio la migliore vista al Braglia in questa stagione, possono senz'altro recriminare su un numero incredibile di occasioni da rete gettate al vento. Il calcio non è il pugilato e non puoi vincere ai punti, e alla fine sono restati solo acidità di stomaco e vuoti complimenti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena 1 – Frosinone 2, una sconfitta che fa male Centrale Sport #10 | Cesena in crisi, Forlì Basket Salvo e Anteprima WEC Imol Notizie correlate Castelfidardo, altro ko. Una sconfitta che fa male1 TERMOLI 2 : Osama, Bugari (1’ st Ascoli), Paramatti, Dompnier, Fiscaletti, Selemby, Abagnale, Palestini (44’ st Bartoli), Gallo, Morais, Valentino... Allegri dopo Napoli-Milan: “Sconfitta che fa male contro una diretta concorrente. Dobbiamo …”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: FROSINONE – PALERMO 1-1; Verso Modena - Frosinone, Sottil: Preparati con entusiasmo. Niente stanchezza né altri alibi; Modena-Frosinone, i precedenti: leggera supremazia emiliana al Braglia. Arbitra Ayroldi, in stagione già incrociato a Castellammare...; Serie B, Venezia non scappa. Monza aggancia il Frosinone al secondo posto. Calcio, Serie B: Modena ko al Braglia contro il Frosinone (1-2)I canarini passano in vantaggio con Massolin, poi una doppietta di Ghedjemis nella ripresa regala il successo ai ciociari ... sulpanaro.net Frosinone, vittoria di cuore e carattere a Modena: è 2-1. Le pagelleSotto nel primo tempo, i giallazzurri reagiscono nella ripresa con la doppietta di Ghedjemis e restano in piena corsa per la promozione diretta ... today.it La ribalta Il Frosinone batte il Modena e insegue la promozione diretta #ModenaFrosinone #SerieBKT #DAZN x.com Ci pensa #Ghedjemis a ribaltarla a #Modena. Dopo il gol di Massolin al 41', arriva la doppietta di Fares nel secondo tempo. La squadra di Alvini porta a casa tre punti importanti e risponde al Monza, così come al Venezia, in campo negli stessi minuti al San Ni facebook