Un liberale intransigente per una nuova democrazia | Pisa ricorda Giovanni Amendola a 100 anni dalla morte
A cento anni dalla morte, Pisa ricorda Giovanni Amendola con un incontro organizzato dall’Università e dalla Domus Mazziniana. L’evento si concentra sul suo ruolo nel panorama politico e intellettuale del primo Novecento, analizzando il suo lascito morale e politico.
A cento anni dalla morte di Giovanni Amendola, figura di primo piano del panorama politico e intellettuale del primo Novecento, l’Università di Pisa e la Domus Mazziniana promuovono un incontro di approfondimento dedicato al suo lascito morale e politico. Il seminario, intitolato “Un liberale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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