Mattarella ricorda Giovanni Amendola Espressione dell’antifascismo liberale

Il presidente della Repubblica ha ricordato Giovanni Amendola, morto un secolo fa in Francia a causa di un agguato di fascisti. Amendola era considerato un rappresentante dell’antifascismo liberale. La sua morte avvenne in un periodo di crescente tensione politica nel Paese. La commemorazione si è svolta in un contesto di riflessione sulla lotta antifascista e sui valori di libertà e democrazia.

ROMA (ITALPRESS) – “Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. La Repubblica lo ricorda come uno dei più prestigiosi esponenti che seppe opporsi – pagando di persona – all’involuzione autoritaria delle istituzioni, con la sua idea esigente di liberalismo fondata sulla difesa del Parlamento e sulla divisione dei poteri, avversando ogni forma di violenza politica, nemica del libero esprimersi della volontà e della sovranità popolare”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella ricorrenza del centenario della morte di Giovanni Amendola.“Intellettuale fine e... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Amendola, Mattarella: tra le più alte espressioni dell’antifascismo liberale Montella ricorda Giovanni Palatucci: cerimonia e premi in memoria dell’eroe di FiumeEventi, istituzioni e scuole insieme per mantenere viva la memoria del Questore che salvò centinaia di ebrei durante la Shoah La cerimonia si... Si parla di: IL PRESIDENTE - Mattarella: Amendola seppe opporsi all'involuzione autoritaria delle istituzioni. Mattarella, Amendola seppe opporsi all'involuzione autoritaria delle istituzioni(ANSA) - ROMA, 07 APR - 'Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. La Repubblica ... notizie.tiscali.it AMENDOLA, MATTARELLA: GLI APPARTENNE VISIONE EUROPEARoma, 7 apr - Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. La Repubblica lo ricorda come uno dei più prestigiosi esponenti che seppe opp ... 9colonne.it