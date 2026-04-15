Giovanni Amendola cento anni dopo la sua morte | due eventi al Centro Pannunzio di Torino

A cento anni dalla scomparsa, il Centro Pannunzio di Torino organizza due eventi che ripercorrono la figura di Giovanni Amendola e il suo ruolo nella storia politica italiana. Le iniziative si svolgono presso la sede del centro culturale, offrendo uno spazio di confronto e riflessione sulla sua attività e sul contesto storico in cui operava. Le date e i dettagli degli appuntamenti sono stati comunicati attraverso il sito ufficiale.

Il Centro Pannunzio di Torino apre le sue porte per due appuntamenti dedicati alla memoria civile e alla storia politica italiana. Lunedì 20 e lunedì 27 aprile 2026, presso la sede di via Maria Vittoria, studiosi e giuristi si confronteranno su figure chiave dell'antifascismo e sull'evoluzione.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate A cento anni dalla sua morte, ecco la quotidiana rivoluzione liberale di Piero GobettiPiero Gobetti: una inesauribile passione politica, letteraria e giornalistica animata da una concreta azione ideale. Cervia e Grazia Deledda: a cento anni dal Nobel, la città celebra la sua illustre cittadina con un anno di eventiLa città ha presentato oggi, mercoledì 18 febbraio, l'intero programma dal titolo “1926-2026: 100 anni di Grazia”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giovanni Amendola, il ricordo di Mattarella a 100 anni dalla morte: Avversò ogni forma di violenza politica - FNSI; L’ANPI in memoria di Giovanni Amendola, il liberale ucciso dagli squadristi di Mussolini; Sarno ricorda Giovanni Amendola a cento anni dalla morte; Napoli, conferita la medaglia della Città alla memoria di Giovanni Amendola a cento anni dalla morte. A Napoli la presentazione del libro L’uomo che sfidò MussoliniA cento anni dalla morte di Giovanni Amendola, tra i più lucidi e coraggiosi oppositori del fascismo in seguito alla marcia su Roma, martedì 14 aprile alle ... napolivillage.com Giovanni Amendola e Silvio Trentin contro la dittatura: il loro carteggio a cent'anni dalla morte del politico e giornalista morto per il pestaggio fascistaCento anni fa, il 7 aprile 1926, moriva in Francia, l'antifascista liberale Giovanni Amendola. «Mio nonno morì esule a Cannes per i postumi di una brutale aggressione fascista ... ilgazzettino.it A Palazzo San Francesco è allestita una mostra storica dedicata a Giovanni Amendola, in occasione delle celebrazioni del centenario della morte. L’esposizione, visitabile fino al 17 aprile, raccoglie articoli di giornali d’epoca, fotografie e documenti storici che - facebook.com facebook Napoli, conferita la medaglia della Città alla memoria di Giovanni Amendola x.com