Un docente può chiedere assegnazione provvisoria su altre classi di concorso in cui è abilitato

Il 27 maggio 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, è stato discusso il tema delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni del personale docente. È stato affermato che un docente può richiedere un'assegnazione provvisoria su classi di concorso per le quali è già abilitato. La discussione si è svolta con la partecipazione di un consulente di un sindacato, senza ulteriori dettagli su procedure o limitazioni.

La risposta del sindacalista alla richiesta di assegnazione provvisoria anche per altra classe di concorso “Sì, ma solo in subordine. Prima si tenta l’assegnazione sulla classe di concorso di titolarità e soltanto in assenza di disponibilità si passa alle altre classi di concorso per cui si possiede abilitazione.” Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Assegnazioni provvisorie 2026/2027, le novità dopo gli esiti della mobilità

Notizie e thread social correlati

Un docente di ruolo può chiedere sia assegnazione provvisoria che presentare domanda per supplenze da GPS su un’altra classe di concorsoIl 18 maggio 2026 è andata in onda una puntata di Question Time dedicata a questioni scolastiche.

Un docente non abilitato, ma idoneo a un concorso dal 2020, può essere assunto dagli elenchi regionaliDurante un incontro trasmesso su OrizzonteScuola TV il 20 aprile 2026, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione della docente esperta Sonia...

Temi più discussi: Un docente di ruolo può chiedere sia assegnazione provvisoria che presentare domanda per supplenze da GPS su un’altra classe di concorso; PERSONALE DOCENTE NON DI RUOLO: LA CASSAZIONE CHIARISCE MA.... I DIRIGENTI SONO OBBLIGATI AD EFFETTUARE LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' AD INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO; Oggi gli insegnanti sono lasciati soli – di Enrico Galiano; Docenti, esonero dal servizio per partecipare al Seminario Liceo Classico 5.0, anche a distanza.

Dal 2014 la madre di Andrea Rocchelli - Elisa Signori Rocchelli, docente universitaria di Storia - chiede che sia fatta piena luce sulla vicenda e di trovare i responsabili di quell'attacco di artiglieria. x.com

Conferma sostegno, docente ha 18 ore ma richiesta di continuità riguarda un solo alunno. Potrà avere 18 ore anche il prossimo anno?La puntata di Question Time del 19 maggio 2026, in onda sui canali social di Orizzonte Scuola, sarà dedicata a due temi ... orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026, esiti il 29 maggio: una volta ottenuto il trasferimento vi si può rinunciare?Venerdì 29 maggio saranno pubblicati gli esiti della mobilità docenti 2026: la possibilità di rinunciare a un trasferimento ottenuto dopo la pubblicazione dei bollettini è regolata in modo molto rigid ... orizzontescuola.it