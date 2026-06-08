La Fiorentina ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Fabio Grosso come nuovo allenatore. Grosso ha commentato di essere entusiasta e di non vedere l’ora di iniziare la nuova esperienza. Il comunicato è stato pubblicato il 8 giugno 2026, subito dopo il deposito delle firme. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sul contratto o sui progetti futuri del club.

Firenze, 8 giugno 2026 - Il comunicato era pronto da giorni, pubblicato non appena sono state depositate tutte le firme. Da oggi Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina. Ha firmato un contratto biennale, fino al 2028, con opzione di un ulteriore anno. Il suo stipendio sarà di 1,2 milioni di euro a stagione. Il comunicato della Fiorentina. "ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Prima Squadra viola. Nato a Roma il 28 novembre 1977, Grosso ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2013 nel Settore Giovanile della Juventus. Il debutto alla guida di una Prima Squadra risale al 2017, sulla panchina del Bari in Serie B. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Fiorentina, ufficiale l'arrivo di Fabio Grosso: “Entusiasta, non vedo l'ora di iniziare”

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