Il 6 giugno ha commemorato il primo anniversario della “battaglia di Los Angeles”, avvenuta un anno fa, che ha dato il via a una campagna di deportazioni di massa. Nei mesi successivi, le operazioni si sono estese anche ad altre città, tra cui Chicago. Durante la manifestazione sono state segnalate molte persone scomparse, con alcune fonti che indicano un alto numero di “tanti che sono scomparsi”. La vicenda riguarda azioni di natura paramilitare e deportazioni su larga scala.

America oggi Il 6 giugno 2025 Ice e Border Patrol iniziavano la pulizia etnica a bordo di mezzi corazzati. La rivolta dei cittadini è stata però una "vittoria popolare" America oggi Il 6 giugno 2025 Ice e Border Patrol iniziavano la pulizia etnica a bordo di mezzi corazzati. La rivolta dei cittadini è stata però una "vittoria popolare" La pulizia etnica esaudisce una promessa centrale di Donald Trumop all’elettorato Maga, oltre ad è essere atto dimostrativo di forza del regime mirato alla parte “inadempiente” del paese. In molte comunità, prevalentemente ispaniche, nel mirino di ICE, è vissuta come operazione militare di forze di occupazione. L’invasione è iniziata nella mattina del 6 giugno 2025, quanfo colonne di mezzi militari sono entrati nel garment district di Los Angeles. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un anno fa la battaglia di Los Angeles. “Faltan muchos” – tanti sono scomparsi

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La Battaglia di Los Angeles - Dietro i Grandi Eventi della Storia

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