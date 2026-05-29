Un pescatore ha trovato nel mare di Olbia i resti di un corpo, che potrebbero appartenere a uno dei due fratelli scomparsi un anno fa. La scoperta è avvenuta durante una battuta di pesca e i resti sono stati recuperati e inviati all’autorità giudiziaria. Le forze dell’ordine stanno analizzando i reperti per verificare l’identità e accertare eventuali responsabilità. La procura ha aperto un’indagine sulla vicenda.

In Sardegna, nei pressi dell’isola di Tavolara, un pescatore si è imbattuto accidentalmente in alcuni resti di un corpo umano. La macabra scoperta si è verificata nella mattinata di venerdì 29 maggio. Non si esclude che la vicenda sia ricollegabile alla scomparsa dei fratelli Lorenzo e Giuseppe Deiana, originari di Olbia. I due erano spariti nell’aprile del 2025, nel mare di Capo Figari. Olbia, scoperti resti di un corpo: potrebbero essere di uno dei fratelli Deiana Avvisata la famiglia dei due giovani dispersi Gli appelli della madre Olbia, scoperti resti di un corpo: potrebbero essere di uno dei fratelli Deiana Il pescatore che ha... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Resti di un corpo nel mare di Olbia, forse sono di uno dei fratelli Deiana scomparsi un anno fa

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