Nba i Thunder sbancano Los Angeles e sono a un passo dalle finali di Conference

Gli Oklahoma City Thunder hanno vinto la partita contro la squadra di Los Angeles, portandosi a un passo dalla qualificazione alle finali di Western Conference NBA. La sfida si è svolta negli Stati Uniti e si è conclusa con la vittoria degli Thunder. Con questo risultato, la squadra si avvicina alla fase finale della competizione, che si deciderà nelle prossime partite.

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Los Angeles (Stati Uniti), 10 maggio 2026 - Gli Oklahoma City Thunder hanno compiuto un passo forse decisivo per approdare di nuovo in finale di Western Conference NBA. Dopo i due successi ottenuti tra le mura amiche del Paycom Center, OKC ha infatti messo a segno anche il punto del 3-0 nella serie (settimo successo in altrettante gare di questi questa post-season per i Thunder, diventati così la sesta squadra campione in carica nella storia a partire con questo percorso netto ai playoff) sconfiggendo i Lakers alla crypto.com Arena di Los Angeles con un perentorio 131-108. Il canovaccio di gara di questa gara 3 è stato del tutto simile a...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nba, i Thunder sbancano Los Angeles e sono a un passo dalle finali di Conference ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Playoff NBA, Cleveland accorcia su Detroit, Oklahoma City domina a Los Angeles NBA, il derby di Los Angeles va ai Lakers. Vincono gli Heat di FontecchioOklahoma City (Stati Uniti), 21 febbraio 2026 – È stato un ritorno in campo vincente quello degli Oklahoma City Thunder, che hanno riscattato il ko...