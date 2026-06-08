Un anno e un’operazione | Evan Ferguson dice addio alla Roma su Instagram

Evan Ferguson ha annunciato su Instagram la sua uscita dalla Roma dopo un anno in prestito. La comunicazione è stata diretta, senza dettagli su motivi o future destinazioni. La società non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla conclusione del prestito o ai piani successivi del giocatore. Ferguson, attaccante, è stato coinvolto nel club per tutta la stagione, ma non sono stati forniti aggiornamenti su eventuali trattative o trasferimenti futuri.

Ci sono addii che arrivano come una liberazione, e altri che pesano più di quanto ci si aspetti. Il messaggio che Evan Ferguson ha pubblicato sul suo profilo Instagram segna ufficialmente la fine di un’avventura che avrebbe dovuto essere la sua grande occasione di rilancio e che invece si è consumata tra le corsie di una sala operatoria e i margini di un campo che non ha mai davvero avuto modo di sentire suo. “Nessuno vuole che il proprio percorso finisca prima del tempo, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti alla Roma e ai tifosi per il supporto ricevuto negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutto il club il meglio per il futuro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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