Instagram dice addio alla crittografia end-to-end nei messaggi privati

Da dayitalianews.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da venerdì 8 maggio, Instagram ha disattivato a livello globale la crittografia end-to-end per i messaggi diretti. La decisione riguarda tutti gli utenti e i messaggi privati sulla piattaforma, eliminando così la protezione crittografica che garantiva la privacy dei contenuti scambiati. La modifica è stata comunicata senza ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali da parte dell’azienda.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop ai messaggi “super protetti” su Instagram. Da oggi, venerdì 8 maggio, Instagram ha disattivato a livello globale la crittografia end-to-end per i messaggi diretti. La decisione segna un importante cambio di strategia da parte di Meta, che negli ultimi anni aveva più volte presentato questa tecnologia come il futuro della privacy online. Con la disattivazione della funzione, gli utenti non potranno più utilizzare chat completamente protette e accessibili soltanto ai partecipanti della conversazione. Cosa cambia concretamente per gli utenti. La crittografia end-to-end, nota anche come E2EE, rappresenta uno dei sistemi più sicuri per la messaggistica digitale, perché consente esclusivamente a mittente e destinatario di leggere il contenuto delle conversazioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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