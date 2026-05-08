Da venerdì 8 maggio, Instagram ha disattivato a livello globale la crittografia end-to-end per i messaggi diretti. La decisione riguarda tutti gli utenti e i messaggi privati sulla piattaforma, eliminando così la protezione crittografica che garantiva la privacy dei contenuti scambiati. La modifica è stata comunicata senza ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali da parte dell’azienda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stop ai messaggi “super protetti” su Instagram. Da oggi, venerdì 8 maggio, Instagram ha disattivato a livello globale la crittografia end-to-end per i messaggi diretti. La decisione segna un importante cambio di strategia da parte di Meta, che negli ultimi anni aveva più volte presentato questa tecnologia come il futuro della privacy online. Con la disattivazione della funzione, gli utenti non potranno più utilizzare chat completamente protette e accessibili soltanto ai partecipanti della conversazione. Cosa cambia concretamente per gli utenti. La crittografia end-to-end, nota anche come E2EE, rappresenta uno dei sistemi più sicuri per la messaggistica digitale, perché consente esclusivamente a mittente e destinatario di leggere il contenuto delle conversazioni.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Instagram dice addio alla crittografia end-to-end nei messaggi privati

Notizie correlate

Instagram dirà addio alla crittografia end-to-end nei messaggi privatiPiccola ma significativa novità in arrivo su Instagram che riguarda la sicurezza dei messaggi privati.

Tiktok rifiuta la crittografia end-to-end nei messaggi direttiQuesto testo sintetizza la posizione ufficiale di TikTok sulla sicurezza dei messaggi privati e sulla possibile introduzione della cifratura...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Elisabetta Gregoraci, l'addio alla cagnolina Diva: 17 anni insieme; Achille Polonara si ritira: Voglio che mi ricordiate per il giocatore che ero • Pallacanestro; Polonara dice addio al basket: Ci ho provato ma non sarò più il giocatore di prima; Elisabetta Gregoraci dice addio all’amata cagnolina Diva: Ci hai protetti.

''17 anni insieme'': Elisabetta Gregoraci con il cuore a pezzi dice addio alla sua amata Diva''17 anni insieme'': Elisabetta Gregoraci con il cuore a pezzi dice addio alla sua amata Diva che l'ha lasciata ... gossip.it

Elisabetta Gregoraci dice addio all’amata cagnolina Diva: Ci hai protettiLa showgirl ha detto addio alla sua cagnolina Diva, insieme a lei per ben 17 anni, condividendo con i fan su Instagram parole piene d’amore ... dilei.it

BUONGIORNO RAVENNA! Giovedì 23 aprile 2026 Instagram pic @evo_ama Museo Arcivescovile, il Calendario Pasquale. Il calendario pasquale, come dice il nome stesso, serviva per datare la celebrazione della Pasqua per gli anni 532-626 ed è document - facebook.com facebook