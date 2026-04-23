Claudio Ranieri dice addio alla Roma Atteso l’annuncio del club giallorosso

Claudio Ranieri sta per lasciare il ruolo di senior advisor dell’AS Roma. La società giallorossa dovrebbe annunciare ufficialmente la separazione nei prossimi giorni. L’addio dell’ex allenatore arriva dopo un periodo di collaborazione con il club, senza ulteriori dettagli sul motivo di questa decisione. Al momento, non sono stati comunicati altri sviluppi o dichiarazioni ufficiali.

Claudio Ranieri sta per lasciare il suo ruolo di senior advisor dell’ As Roma. Sarebbe atteso a breve un comunicato della società giallorossa che dovrebbe ufficializzare il divorzio con l’ex tecnico. Il passo indietro arriva dopo le divergenze delle scorse settimane con il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini. Filtrano indiscrezioni che confermano come il dialogo tra le parti sia ormai ai titoli di coda, con la chiusura che potrebbe essere formalizzata a breve. Le sue ultime parole al Coni: «Tutti uniti per un unico scopo». L’ex tecnico aveva parlato oggi dal Salone d’Onore del Coni lanciando un messaggio in vista delle ultime cinque giornate di campionato.🔗 Leggi su Open.online

TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO!

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