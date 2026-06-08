Un altro terremoto! Magnitudo di 6.5 panico nelle strade

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito oggi la parte occidentale di Cuba, con epicentro al largo della costa della provincia di Pinar del Río. Le scosse si sono fatte sentire in diverse zone, causando paura tra la popolazione e danni a strutture non specificate. Non sono stati segnalati immediatamente feriti o vittime. Le autorità stanno monitorando la situazione e verificando eventuali conseguenze. La scossa principale è stata seguita da alcune repliche di minore intensità.

Un terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito oggi la parte occidentale di Cuba, con epicentro al largo della costa della provincia di Pinar del Río. La scossa è stata registrata dal Centro Nazionale di Ricerca Sismologica cubano intorno alle 14:00 ora locale. Secondo i dati ufficiali, l’epicentro si trovava a circa 100 chilometri dalla località di Mantova, nella provincia di Pinar del Río, a una profondità di 33 chilometri. Il sisma è stato avvertito in gran parte dell’ovest dell’isola, compresa la capitale L’Avana. Persone in strada per precauzione. Giornalisti dell’Afp presenti a L’Avana hanno riferito che la scossa è stata percepita chiaramente per circa 20 secondi, inducendo numerose persone a lasciare preoccupate gli edifici e a riversarsi in strada. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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